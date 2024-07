Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a fost convocata luni in sesiune extraordinara: deputații sunt chemați sa modifice legislația vanatorii in ceea ce privește metodele de „intervenție imediata” pentru prevenirea atacurilor de urs asupra persoanelor. Convocarea deputaților in sesiune extraordinara a fost ceruta de premierul…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea forului legislativ in sesiune extraordinara, pentru ziua de luni, 15 iulie, de la ora 15,00, sedinta plenului fiind urmata de vot final, in format hibrid, informeaza AGERPRES.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, propunerea legislativa prin care proiectele de interes national pot fi preluate temporar de catre unitatile administrativ teritoriale. Legea merge la promulgare.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional, proiectul care stabileste valoarea tichetului de masa pana la 35 lei tichet/masa/zi, din 1 august 2023 si 40 de lei per tichet pe masa, pe zi, din data de 1 ianuarie a.c. Masura va fi aplicata si in primele doua luni ale semestrului II ale anului in curs,…

- Sezonul recent incheiat din Superliga a oferit un semnal foarte important: suporterii s-au intors pe stadioane. In acest context s-a remarcat faptul ca Jandarmeria a nedreptațit suporterii liniștiți, amendandu-i la un loc cu cei care genereaza probleme.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Ministerul Justitiei care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor provocate…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Ministerul Justitiei care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor provocate…

- Deputatii au adoptat, decizional, proiectul care aproba ordonanta de urgenta 179/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Propunerea legislativa prevede ca pentru finantarea reabilitarii termice…