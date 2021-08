Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica va controla de acum inainte in detaliu conturile de pe retelele sociale ale celor care solicita permis de port-arma, a anuntat luni guvernul Marii Britanii. Decizia a fost luata in urma atacului armat care s-a petrecut joi in orasul Plymouth din in sud-vestul Angliei, unde un barbat…

- Presupusul autor al atacului armat de joi seara din Plymouth, soldat cu cinci morti, intre care o fetita de trei ani, avea permis de port-arma, iar mesajele sale pe retelele sociale indica tendinte depresive, relateaza agentiile internationale de presa. Tanarul identificat vineri de politie…

- Sase persoane au fost ucise joi seara intr-un incident armat petrecut in orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept ‘socant’, transmite Reuters. Doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit din cauza ranilor prin impuscare la locul incidentului,…

- Cel putin șapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs joi seara in orasul britanic Plymouth, la locul atacului fiind mobilizate numeroase echipaje medicale si de politie. Politia britanica a anuntat ca incidentul armat a avut loc in zona Biddick…

- Aproape 2.000 de mesaje abuzive s-au postat pe Twitter în perioada Euro 2020 avându-i ca ținte în special pe Jadon Sancho, Bukayo Saka, Marcus Rashford si Raheem Sterling, a anunțat Asociatia Fotbalistilor Profesionisti din Marea Britanie.S-au analizat în total peste…

- „Daca v-ati hotarat sa ramaneti in Regatul Unit si nu ati aplicat pentru obtinerea statutului de rezident, va rog sa aplicati acum, pentru a va proteja dreptul de trai, lucra si studia aici.In cazul in care cunoașteți cetațeni romani sau cetațeni europeni de alta naționalitate care nu au aplicat inca,…