Senatorii susțin ca orice fapta care implica contact sexual cu un minor cu varsta mai mica de 15 ani sa fie in mod direct incadrata ca viol, fara a fi nevoie de dovezi care sa arate ca victima nu a putut sa se apere sau ca nu a putut sa se opuna. De asemenea, și pedeapsa minima pentru cazurile de viol și de act sexual cu un minor sa fie marita de la trei la patru ani, avand in vedere ca, in prezent, foarte multe dintre pedepsele pronunțate sunt pedepse cu suspendare.