Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se modifica modul in care se poate incasa alocația de catre parinți. Existau multe situații in care banii nu ajungeau sa fie folosiți in interesul copilului. Actul normativ care a intrat in vigoare modifica art. 38 din Legea 217/2003, precum și Legea 61/1993. Se instituie, astfel, obligativitatea ca alocația sa fie incasata de catre parintele caruia i s-a incredințat minorul spre creștere și educare. Acest lucru este valabil in situația emiterii de catre instanța de judecata a unui ordin de protecție in caz de violența domestica. Alocația…