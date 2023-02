La cererea Avocatului Poporului din Brașov, Ministerului Sanatații va modifica legea care se refera la comunicarea datelor medicale rudelor pacienților. Se au in vedere pacientii care, de exemplu, ajung in unitatile medicale in coma sau mor in spitale, adica cei care nu pot vorbi in numele lor. „Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Brasov, s-a sesizat din oficiu, in temeiul art. 16 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, dupa luarea la cunostinta a dificultatilor pe care rudele pacientilor decedati le intampina in obtinerea…