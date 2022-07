Se schimbă iar vremea! Val de vijelii și de grindină. Prognoza meteo ANM de weekend Vești proaste pentru unii romani chiar la inceput de wekeend. Vremea se schimba in aproape toata țara. In unele zone va fi canicula, in timp ce in altele vin vijelii puternice, anunța ANM. Potrivit prognozei ANM de weekend, sambata, valul de canicula se va mentine in zonele joase din vestul, sudul si estul tarii, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Instabilitatea atmosferica se va accentua si mai ales in a doua parte a zilei in Transilvania, Maramures, Crisana, Banat, Oltenia si in zonele de munte, vor fi innorari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

