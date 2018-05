Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va participa la intalnirea de vineri dintre Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis doar daca premierul va decide acest lucru. "Doamna Dancila stabileste echipa cu care va merge (la intalnirea cu presedintele Iohannis - n.red.). Vom vedea ce…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si cu premierul Viorica Dancila Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat luni, la o intalnire cu managerii spitalelor, ca Guvernul va raspunde cu solutii corecte problemelor privind salarizarea personalului medical. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorin Pintea, ministrul Muncii,…

- Codul Fiscal va fi evaluat ”articol cu articol” pana la jumatatea anului, pentru a fi eliminate toate disfunctionalitatile, pana la finalul anului urmand a fi aduse ultimele modificari, iar de anul viitor va exista un proiect nou, a anuntat miercuri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- La capatul a șase luni de modificari succesive, Codul Fiscal va fi modificat inca odata, astfel incat sa ajunga in forma sa finala la 1 ianuarie 2019 și sa nu mai fie modificat niciodata, promite ministrul de Finanțe. Actiunea ar trebui sa fie gata pana la jumatatea anului, pentru a fi eliminate toate…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani mecanismul de comasare a celor cinci formulare, printre care si Declaratia 600, intr-unul singur. …

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…