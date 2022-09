Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj incepe astazi decopertarea gazonului de pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca. Operațiunea o va costa pe campioana Romaniei 300.000 de euro. Așa cum conducerea clubului a anunțat in ultimele zile, CFR Cluj profita de pauza competiționala provocata de meciurile internaționale…

- Programata inițial pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, partida amicala dintre reprezentativele de fotbal U21 ale Romaniei si Tarilor de Jos a fost mutata in același oraș, pe Cluj Arena, in data de 27 septembrie, de la ora 18.00. Decizia a fost luata in urma solicitarii clubului…

- Petrolul Ploiești, ocupanta poziției a patra in SuperLiga, l-a transferat pe Andreas Leitner (28 de ani), un portar cu 213 apariții in Osterreich Bundesliga (Bundesliga Austriaca). „Lupii galbeni” au anunțat, pe site-ul oficial al clubului, transferul portarului austriac Andreas Leitner, in varsta de…

- Dupa ce s-a aflat ca Mohammad Murad negociaza pentru cumpararea a doua cluburi din SuperLiga, Dinamo și Petrolul Ploiești, acesta a starnit foarte multe reacții. Omul de afaceri susține ca ințelegerea cu gruparea din „Ștefan cel Mare” este foarte avansata. Insa, cu echipa din Ploiești nu a gasit, momentan,…

- „U” este in continuare in cautarea primului succes in Superliga, iar prima șansa va fi vineri, de la ora 19:00, atunci cand „studenții” vor juca la Mediaș impotriva celor de la Petrolul Ploiești, in meciul de deschidere al rundei cu numarul patru.

- Ultimele confruntari ale rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal au avut loc luni, 18 iulie: FC Botoșani – Chindia Targoviște 3-2 și Petrolul Ploiești – FC Voluntari 0-1 (FOTO, gol marcat de Daniel Florea din penalty, in minutul 90+2). Va reamintim ca SuperLiga, noua denumire a Ligii I de fotbal –…

- Mihaela Maria Blaga (18 ani), atleta legitimata la CSȘ Blaj/AC „Mica Roma” Blaj a devenit campioana naționala in proba de 5000 metri a junioarelor 1, din etapei finale a Campionatului Național Under 20 și proba combinate Under 20, de la Cluj-Napoca. Cursa, abordata in premiera de eleva antrenoari Cristina…

- Formatul competitional va fi ca in sezonul trecut.Tragerea la sorti a tintarului pentru sezonul 2022 2023 din prima divizie de fotbal din Romania a avut loc astazi, stabilindu se programul celor 30 de etape din sezonul regular.Noul sezon va debuta pe 15 iulie, cu 16 echipe la start.Noua denumire a competitiei…