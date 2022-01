Rasturnare de situație. Formula de calcul a pensiilor se modifica, iar ministrul Muncii a spus ce se intampla cu veniturile pensionarilor. Ministrul Muncii, Marius Budai , nu promite o marire a pensiilor in perioada urmatoare. Cu toatea acestea, oficialul anunta schimbarea formulei pentru majorarea pensiilor. „Am primit mesaje inclusiv de la seniorii Romaniei . Trebuie sa conștientizam unde suntem in Romania cu avalanșa de prețuri, de scumpiri, cu ce se intampla in Energie. Ma intreb ce s-ar fi intamplat daca PSD nu ar fi militat pentru pachetul social. Trebuie sa avem grija cea mai mare pentru…