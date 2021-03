Se schimbă formula de calcul a indemnizației pentru angajații cu program redus Formula de calcul a ajutorului financiar pentru angajații carora li s-a redus timpul de lucru (masura Kurzarbeit) a fost modificata in comisiile parlamentare și in aceasta saptamana proiectul se afla la vot final in Camera Deputaților. Nu este singura modificare a programului Kurzarbeit, alte schimbari fiind legate, de oferirea unui spațiu de manevra mai larg pentru angajatori. Citește și: Florin Cițu: Interzicerea cumulului pensie - salariu de la stat NU va bloca niciu domeniu In acest moment, legea prevede ca pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

