Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a decis noi reguli pe care furnizorii de energie care emit facturi cu intarziere vor trebui sa le respecte. Mai exact, șefii ANRE ii obliga sa accepte eșalonarea la plata a sumelor datorate de catre client, in cazul emiterii facturii cu intarziere, pe o perioada cel putin egala cu perioada de facturare,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a pregatit un set de masuri pentru transmiterea facturilor de energie electrica. Decizia celor de la ANRE vien dupa ce furnizorii au profitat pana acum de lipsa unor reglementari clare și fie au intarziat cu lunile la emiterea facturilor, fie…

- Potrivit noilor reguli impuse de ANRE , furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa accepte plata eșalonata a facturilor pe care le-au emis cu intaziere. Totodata, viitoarele facturi vor conține, obligatoriu, informații despre cum a evoluat consumul de energie al clientului in ultimul an. Autoritatea…

- Noi reguli pentru furnizorii de energie care emit facturi cu intarziere. Vezi ce vor fi obligați de luna aceasta. Lovitura pentru Hidroelectrica ANRE da peste cap planurile Hidroelectrica. ANRE a decis noi reguli pe care furnizorii de energie care emit facturi cu intarziere vor trebui sa le respecte.…

- Furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa accepte plata eșalonata a facturilor pe care le-au emis cu intaziere, potrivit noilor reguli impuse de ANRE. Totodata, viitoarele facturi vor conține, obligatoriu, informații despre cum a evoluat consumul de energie al clientului in ultimul an.

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Energie (ANRE) le va impune furnizorilor sa accepte plata in rate a facturilor la gaz si curent, a anuntat Zoltan Nagy-Bege, ANRE. „Teoretic, da. Noi am propus și am pus deja in dezbatere publica, am avut o consultare cu operatorii economici din piața și…

- Furnizorii de energie electrica vor fi obligati sa accepte plata in rate a facturilor la gaz si curent, conform unui anunt al lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE). Rate egale cu perioada facturata „Propunerea este ca in situațiile in care furnizorii…

- „Niciodata nu au venit facturile, practic, n-au venit deloc. De cand au inceput procedurile astea nu au venit deloc”, a spus un client Hidroelectrica.Iar in aceasta situație sunt mulți romani. Schimbarile aduse de autoritați ordonanței de urgența privind plafonarea prețurilor energiei electrice au creat…