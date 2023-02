Se schimbă facturile la energia electrică! Vor respecta un format unic, indiferent de furnizor Din 1 aprilie, toate facturile la energie electrica ce vor fi emise pentru clienții casnici, indiferent de furnizor, vor respecta un format unic la nivel național. Noul regulament de furnizare a energiei electrice, care a intrat deja in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, instituie pentru toți furnizorii clienților casnici, indiferent de tipul de contract, obligația de a emite factura pe același tip de format. Astfel, toate facturile la energie electrica vor fi emise pe formatul celei de serviciu universal, practic tipul vechi de factura dinainte de liberalizarea pieței de energie electrica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

