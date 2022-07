Se schimbă examenul de bacalaureat. Probele pe care absolvenții le vor susține indiferent de profil Promoția de liceeni din 2027 va fi prima care ar urma sa susțina bacalaureatul intr-un nou format. Astfel, potrivit Ministerului Educației, e​levii care incep clasa a IX a in anul școlar 2023-2024 vor susține Examenul de bacaluareat cu urmatoarele probe: A – proba scrisa de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse in trunchiul comun- proba […] The post Se schimba examenul de bacalaureat. Probele pe care absolvenții le vor susține indiferent de profil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca examenul de bacalaureat se va schimba pentru elevii care intra anul acesta in clasa a IX-a. „Elevii care incep clasa a IX a in anul școlar 2023-2024 vor susține Examenul de bacalaureat cu urmatoarele probe: A - proba scrisa de evaluare a competențelor…

