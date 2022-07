Se schimbă examenul de Bacalaureat: mai multe limbi străine și competențe digitale Examenul de Bacalaureat va avea o proba scrisa de evaluarea competentelor la disciplinele cuprinse in trunchiul comun pentru elevii de la toate profilurile, doua probe de evaluare a competentelor lingvistice la doua limbi de circulatie internationala, o proba de evaluare a competentelor digitale si o proba scrisa, facultativa, specifica profilului sau specializarii, la alegerea candidatului, a declarat marti ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Examenul de Bacalaureat este prevazut a avea urmatoarele probe. O singura proba scrisa de evaluarea competentelor la disciplinele cuprinse in trunchiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

