Se schimbă examenul auto! Un document semnat de ministrul BODE arată cum O analiza efectuata la nivelul Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca promovabilitate inregistrata la prima evaluare la proba teoretica a examenului pentru obținerea permisului de conducere se situeaza sub 50%, pondere care este direct influențata atat de complexitatea probei cat și de pregatirea deficitara. De asemenea, promovabilitatea la proba practica a examenului se situeaza in jurul valorii de 55%. Avand in vedere aceste aspecte, Direcția a demarat activitațile de analiza a cadrului legislativ incident și modificare substanțiala a procedurii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

