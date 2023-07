Se schimbă etichetele acestor produse. Ce pregătește Parlamentul European Etichetele produselor ar urma sa fie modificate. Sau cel puțin asta iși dorește Parlamentul European. Europarlamentarii cer etichetarea produselor cu privire la durata lor de viața, cat și masuri pentru promovarea reutilizarii, inclusiv garanții pentru bunuri de ocazie. “Incepem sa facem posibila reparea produsului. La ora actuala, de multe ori, noi putem continua sa folosim un produs, dar nu avem posibilitatea de a-l repara si, adesea, sunt produse care sunt create special pentru a deveni repede depasite. ”Uzura planuita” Asta este ceea ce noi numim “uzura planuita”, o uzura care nu e naturala,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

