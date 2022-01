Mai bine inarmata impotriva unui inamic mai mic, lumea nu mai trebuie sa se ascunda intr-un buncar in așteptarea trecerii unui val viral. Asta inseamna ca, in sfarșit, raspunsul nostru la coronavirus s-a schimbat. Pe masura ce intram in etapa „endemica” a virusului, exista totuși confuzie cu privire la cum ar trebui sa arate o […] The post Se schimba echilibrul de putere intre oameni și Covid-19 first appeared on Ziarul National .