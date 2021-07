Se schimbă din nou condițiile de călătorie pentru Malta Malta renunța la inchiderea frontierelor pentru persoanele nevaccinate. Decizia a fost luata in urma presiunilor Comisiei Europene. Anunțul vine la puțina vreme dupa ce Malta luase decizia ca granițele sa fie inchise pentru turiștii nevaccinați. S-a renunțat la aceasta decizie cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, „Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina”, a indicat marti seara guvernul maltez, conform AFP Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

