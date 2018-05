Se schimbă data de plată a pensiei. Când îşi vor lua românii banii "S-a stabilit un calendar foarte strict in ceea ce priveste plata pensiilor. Acum se face intre 9-28 ale luni, ramanand 2-3 zile pentru pensionarii care nu au fost acasa. S-a decis ca sa nu mai existe niciun fel de confuzie si oricine sa stie cand primeste pensia, ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. Calculul este facut ca in 9 zile sa fie date toate pensiile. La 1 ale lunii se vireaza banii catre Poșta Romana, apoi se fac toate procedurile (…) astfel incat 15 mai sa fie ultima zi in care sa se plateasca pensiile. Ramane sa se decida de cand intra in vigoare aceasta masura.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anunțat, luni, ca se vor face verificari de catre Corpul de Control al premierului privind modul de plata a pensiilor de catre Poșta Romana catre pensionari. Liderul PSD considera acest lucru inadmisibil, in conditiile in care Guvernul a transferat la timp banii catre Posta Romana, și…

- Plata pensii 2018. Conducerea PSD, reunita in cadrul Biroului Permanent Național, a decis sa schimbe data la care se face plata pensiilor. Așadar, daca pana in prezent pensiile sunt virate in perioada 9-28 a fiecarei luni, s-a decis ca acestea sa fie livrate pana la data de 15 a fiecarei luni.

- PSD a decis astazi o data limita pentru incasarea pensiei. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca s-a stabilit ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. „S-a decis, sa nu mai existe niciun fel de confuzie, ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. La data de intai…

- „S-a decis, sa nu mai existe niciun fel de confuzie, ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. La data de intai ale lunii se vireaza banii catre Poșta Romana”, a anunțat președintele PSD, Liviu Dragnea. Ședința conducerii PSD a avut loc in prezența premierului Viorica Dancila și a ministrului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca s-a luat decizia ca toate pensiile sa fie platite pana in data de 15 a fiecarei luni, masura urmand a intra in vigoare din iunie sau cel tarziu din iulie. ”Am hotarat, ca sa nu mai existe niciun fel de confuzie și pentru ca orice pensionar sa știe cand…

- Reprezentantii Prefecturii Gorj au anuntat, vineri, ca au discutat cu directorul Oficiului Judetean de Posta despre situatia persoanelor care nu au primit, in luna aprilie, pensiile sau ajutoarele sociale, concluzia fiind ca "banii nu au venit de la Compania Nationala de Posta Romana". "Domnul prefect…

- Banii trimisi acasa de romanii din strainatate vor fi mai bine verificati. Toti cei care transfera mai mult de 1.000 de euro trebuie sa declare si de unde au aceasta suma. Asta prevede un proiect de modificare a Legii privind combaterea terorismului şi a spălării banilor. Cei…

- Problema a fost ridicata de un tânar în sedinta extraordinara de Consiliu Local de miercuri. Acesta s-a plâns de faptul ca de fiecare data când a vrut sa cumpere un bilet pe mijloacele de transport în comun si a vrut sa plateasca cu cardul la sistemul de ticketing nu…