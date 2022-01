Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul școlar general al județului Timiș, Marin Popescu, a declarat ca in contextul pandemiei, cand tezele nu au mai fost date, iar exigenta nu a mai fost la fel de mare, a crescut mult numarul elevilor care au atins mai usor media 8,50, acceptata pentru bursele de merit. Ministerul Educatiei a…

- Pragul mediilor pentru acordarea burselor școlare va fi ridicat. Elevii critica masura ministerului. Mai multe asociatii ale elevilor vor ataca in instanta decizia Ministerului Educatiei de a modifica pragul mediilor pentru acordarea burselor de merit. Un protest al elevilor este anuntat astazi in fata…

- Pragul mediilor pentru acordarea burselor de merit RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Mai multe asociatii ale elevilor vor ataca în instanta decizia Ministerului Educatiei de a modifica pragul mediilor pentru acordarea burselor de merit. Un protest al elevilor este anuntat…

- Ministerul Educației a modificat criteriile de acordare a burselor școlare, dupa 10 ani, ridicand nota minima pentru bursele de merit și pentru bursele de studiu. Potrivit ordinului de ministru, incepand din acest an bursele de merit se acorda din semestrul II al acestui an școlar pentru elevii cu medii…

- Odata cu publicarea noilor criterii de acordare a burselor din invațamantul preuniversitar, cuantumul burselor a fost dublat, dar pragurile de acordare au fost modificate. Bursele de merit, de pilda, se acorda elevilor cu medii de minim 9,50, fața de 8,50 ca pana acum, iar bursele de studiu se acorda…

- Consiliul National al Elevilor condamna modificarea pragului mediei pentru bursa de merit de la 8,50 la 9,50, printr-un ordin de aprobare a criteriilor generale de acordare a burselor publicat in Monitorul Oficial. "Ministerul Educatiei tocmai ce a decis sa priveze zeci de mii de elevi de dreptul…

- Reacția Consiliului Național al Elevilor (CNE) vine dupa publicarea Ordinului ministrului Sorin Cimpeanu privind criteriile de acordare a burselor de merit in invațamantul preuniversitar de stat in semestrul al doilea din acest an școlar.CNE il acuza pe Sorin Cimpeanu ca nu a ținut cont de propunerile…

- ANUNT Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud face cunoscuta Lista și punctajele obtinute de studentele care au depus dosare pentru acordarea bursei de merit, in anul I universitar 2021-2022: Conform Regulamentului de acordare a burselor de merit, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud…