Se schimbă condițiile de intrare în România: Carantină redusă pentru cei vaccinați care vin din afara UE și nu au test PCR Condițiile de intrare in Romania au fost modificate, vineri, din nou, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, la doar cateva zile de la adoptarea lor. Astfel, CNSU a decis sa reduca perioada de carantina pentru persoanele care vin din afara UE, care sunt vaccinate dar nu prezinta test PCR. Acestea vor sta in carantina 10 zile, in loc de 14 zile. De asemenea, vor fi scutiți de la carantina angajații sistemului național de aparare, ordine publica si securitate naționala care se intorc in Romania și sunt vaccinați sau trecuți prin boala. Noile reguli de carantina pentru cetațenii din statele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

