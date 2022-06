Angajatorii vor fi obligați sa furnizeze, in scris, mai multe informații decat in prezent despre raporturile de munca sau sa scada perioada de proba a angajaților, conform unor modificari la Codul muncii, anunțate de ministrul Marius Budai. Ministrul Muncii a explicat, la Digi24, ca este vorba despre doua directive europene care trebuie transpuse in legislația […] The post Se schimba Codul muncii. Noi reguli pentru angajatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .