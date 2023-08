Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara anunța inchiderea temporara a circulației rutiere, la intersecția dintre bulevardul Take Ionescu și strada Dimitrie Gusti. Restricțiile se impun vineri seara și sambata dimineața. Intersecția dintre bulevardul Take Ionescu și strada Dimitrie Gusti va fi inchisa, de azi, 4 august 2023,…

- Societarea Strabag a fost selectata sa se ocupe și de extinderea la patru benzi a DJ 691 dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata, pe tronsonul 1, din zona Dumbravița. Aceiași societate executa so tronsonul 2 aflat acum in lucru. Consiliul Județean Timiș a finalizat procedura privind atribuirea…

- Primaria Timișoara anunța ca in perioada 10 – 30.07.2023, circulația rutiera pe tronsonul C.D. Loga – str. Mihai Eminescu va fi inchisa. Tronsonul in discuție este cel adiacent fostei cladirii DFMT, iar circulația va fi inchisa in vederea realizarii reparațiilor la fațada de sticla. ”Recomandam conducatorilor…

- Timp de doua ore, traficul rutier va fi oprit pe prima banda pe Podul Mihai Viteazu, dinspre Catedrala spre UVT respectiv pe Podul Maria, pe prima banda de circulație dinspre Piața Maria spre Catedrala Metropolitana. Restricția este data de desfașurarea evenimentului Cursa Rațuștelor pe Bega. Primaria…

- Ca și cand toate problemele din oraș au fost rezolvate, acum au inceput dezbaterile asupra schemei de culori care ar trebui folosita in cazul mijloacelor de transport in comun. Pe de-o parte, liberalii timișoreni susțin o schema „alb-violet”, probabil in amintirea vremurilor de glorie ale echipei Poli,…

- Incepand cu ora 17:00 și pana la ora 23:00, va fi sistata circulația rutiera in perimetrul strazii Mitr. G. Banulescu-Bodoni - strada București - strada S. Lazo, in contextul Summitului Comunitații Politice Europene.

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Cu ocazia manifestarilor publice sub egida „Sports Festival 2023”, vor fi introduse restricții de circulație in zona stadionului Cluj Arena. In data de 03.06.2023 (intre orele 05:30 – 16:00), respectiv in data de 04.06.2023 (intre orele 06:00 – 11:30), se suspenda circulația…

- Duminica, 28 mai, in intervalul orar 08:30 – 12:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe bulevardul I.C. Bratianu, strada 20 Decembrie 1989, bulevardul Vasile Parvan, bulevardul Corneliu Coposu, splaiul Nistrului si strada J.H. Pestalozzi. In aceste conditii, traseele mijloacelor de transport in zona…