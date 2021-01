Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iași a reluat astazi antrenamentele, dupa trei zile libere. Antrenorul Daniel Pancu a avut la dispoziție 18 jucatori la primul antrenament al anului. Moldovenilor li se va alatura și fundașul Ștefan Cana (20 de ani), care vine sub forma de imprumut de la FCSB. Axinte, Bosz, Brinza; Onea,…

- ​Formatia Poli Iasi a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an.A marcat Andrei Cristea, în minutul 68, dintr-un penalti acordat pentru o interventie a lui Oprut la Popadiuc.La…

- Dinamo: Mejias – Sorescu, Puljic, Bejan, R. Grigore - Rauta ("88 - Bani), Anton – A. Garcia, Borcea ("46 - Gueye), Fabbrini ("88 - Cretu) – Nemec ("77 - Achim). Antrenor: Ionel Gane. Poli: Bosz – Onea, Frasinescu, Baxevanos, Busu – Fr. Cristea ("53 - Vanzo), De Iriondo ("71 - Breeveld), Passaglia…

- CFR: Sandomierski – Cr. Manea ("46 - Susic), Ciobotariu, Zunic, Latovlevici – Chipciu ("67 - Rondon), Soares, L. Aurelio ("73 - Debeljuh) – Costache ("67-Paun), Vojtus ("86 - Haiduc), Carnat. Antrenor: Dan Petrescu. Poli: Bosz – Onea, Angiulli, Baxevanos, Busu – Fr. Cristea ("46 - Popadiuc), De Iriondo,…

- Formatia Poli Iasi a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Arges, in etapa a XI-a a Ligii I, anunța news.ro. Pentru Poli Iasi a marcat Andrei Cristea, in minutul 40. Cristea a jucat vineri meciul cu numarul 400 in Liga I. Golul…

- Astra: Lazar – Bruno, Graovac, Gaman, Radunovic – Stahl ("85 - Merloi) , Serban ("2 - Canadija), Crepulja ("85 - Moise), V. Gheorghe – Montini ("65 - Wuthrich), Budescu ("85 - Balaure). Antrenor: Alexandru Radu. Poli: Bosz - Cabral, De Iriondo, Baxevanos, Busu – Passaglia, Onea ("3 - Calcan), Fr. Cristea…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Poli Iasi, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii I.Au marcat Bajrovic ’24, Vasvari ’34 (penalti), Bouhenna ’39 si De Iriondo ’90 (autogol) pentru invingatori, respectiv Popadiuc ’53 pentru gazde, potrivit…