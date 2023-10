Se schimbă buletinele românilor. Ce va scrie, de acum, pe cărţile de identitate ale oamenilor Carțile de identitate ale romanilor vor fi schimbate. Potrivit unui proiect de lege, se pare ca pe noul document vor fi trecute mai multe informații decat pana in prezent. Ne-am obisnuit deja ca aceste acte sa cuprinda numele complet al titularului, sexul, cetațenia și codul numeric personal, dar, de acum incolo, vor fi adaugate si […] The post Se schimba buletinele romanilor. Ce va scrie, de acum, pe cartile de identitate ale oamenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

