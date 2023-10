Se schimbă buletinele românilor! Ce informații noi vor apărea pe cartea de identitate Potrivit unui proiect de lege, pe noile carți de identitate vor fi inscrise atat grupa sanguina, cat și factorul Rh, pe langa datele ce apar in prezent: numele și prenumele titularului, sexul, cetațenia, codul numeric personal. Proiectul legislativ vizeaza modificarea OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale romanilor, in sensul adaugarii unor noi informații ce vor aparea pe buletine. Masura este necesara, potrivit inițiatorilor, deoarece ”cunoașterea de catre personalul medical a grupei sanguine și a factorului Rh este esențiala nu numai pentru victimele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

