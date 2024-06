Guvernul a aprobat noi schimbari la sistemul RO e-Factura vineri, 21 iunie. O alta modificare vizata de ordonanța are legatura cu bonurile fiscale. Informațiile tiparite pe bonurile fiscale se vor schimba. Ce vor arata bonurile fiscale Daca proiectul este adoptat, va deveni obligatorie tiparirea pe bon a datei și orei de emitere, numarului de identificare […] The post Se schimba bonurile fiscale in Romania. Ce informatii vor contine acestea first appeared on Ziarul National .