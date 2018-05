Se schimbă afişajul în Gara de Nord. Călătorii vor fi informaţi prin panouri electronice ISAF face parte din grupul Colas, companie specializata in constructia si intretinerea infrastructurii, care, la randul sau, este controlat de compania multinationala franceza Bouygues, potrivit informatiilor publicate pe site-ul companiei. Contractul cu CFR SA, care vizeaza montarea a 36 de panouri electronice cu LED, ce vor oferi informatii referitoare la orele de sosire/plecare, ruta sau linia de garare, a fost demarat in luna aprilie si are ca termen de finalizare luna iunie. Din total, 28 de panouri vor fi montate la intrarea si la mijlocul peroanelor 1-14, 8 panouri electronice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

