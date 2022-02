Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- Un schimb de mesaje are loc, joi seara, pe grupurile interne din USR intre Dan Barna si Dacian Ciolos, dupa ce acesta din urma si-a prezentat proiectul de presedinte si a amenintat cu demisia, daca documentul nu este votat. Barna il acuza pe Ciolos de iresponsabilitate si ca arunca partidul in aer…

- Vicepresedintele USR Dan Barna anunta ca liderul partidului, Dacian Ciolos, a propus o serie de modificari in ce priveste structura si functionarea partidului, precizand totodata ca in cazul in care Biroul National nu va vota acest program, isi va depune mandatul. "A fost oarecum o surpriza in sedinta…

- Dacian Cioloș a anunțat joi ca va demisiona din funcția de președinte al USR daca Biroul Național ii va respinge programul sau care include schimbarea statutului, schimbarea secretarului general pus de Barna, diminuarea puterii Biroului Național nu va fi aprobata. Informația a fost publicata inițial…

- Consilierul local al PMP Dinu Gheorghe, implicat în incidentele de la Mogosoaia, a demisionat din partid, potrivit News.ro. „Consilierul local PMP implicat în altercatia de la Mogosoaia si-a dat demisia din partid. PMP are Toleranta zero fata de violenta fizica si verbala în…

- Impus pe prima scena politica ca un partid anti-sistem, cu un potențial semnificativ în comparație cu adversarii sai, USR a ajuns astazi pe ultimul loc în clasamentul formațiunilor de top și partidul cu cea mai mare scadere în sondaje în ultima perioada. Teoretic, USR ar fi trebuit…

- PSD continua sa joace ca si cum ar fi in opozitie, dar ca sa salveze tara a acceptat sa intre la guvernare. Practic PSD se pregateste pentru alegerile din 2024, cand presedintele Iohannis isi va termina mandatul. Orb sa fii si sa nu vezi ca fiecare gest al PSD este un fault aplicat partenerului de guvernare.…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, s-a declarat dezamagit de alegerea PNL de a face o coaliție de guvernare cu PSD, acuzând ca au tradat astfel dorințele și speranțele electoratului care i-a votat.”Eu nu mai am de ceva vreme dezamagiri în politica, dar ma revolta sa vad ușurința…