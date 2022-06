Stiri pe aceeasi tema

- Deputata Oana Ozmen, care era din decembrie 2020 parlamentar USR, pleaca din partidul condus interimar de Catalin Drula si se afiliaza grupului parlamentar al Partidului National Liberal, a anunțat formațiunea condusa de premierul Nicolae Ciuca.Oana Marciana Ozmen (47 de ani) si-a anuntat marti, 7 iunie,…

- Catalin Drula, președintele interimar al USR, a declarat marți, 31 mai, ca Dacian Cioloș și cei patru europarlamentari care au demisionat au restanțe la plata cotizațiilor. Potrivit informațiilor Libertatea, suma totala se ridica la 148.000 de lei, adica 30.000 de euro și conform statutului cei 5 ar…

- Președintele interimar al USR; Catalin Drula, a declarat ca gestul facut de Dacian Cioloș, de a demisiona din USR alaturi de alți 4 europarlamentari, este „o eroare strategica” ce va ajuta PSD și PNL, iar proiectul REPER este unul „pe persoana fizica, de

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a spus intr-un mesaj intern catre membrii USR ca gestul fostului președinte al partidului, Dacian Cioloș, este „de neințeles politic”. Acesta a mai adaugat ca Romania nu are nevoie de „proiecte politice pe persoana fizica, de orgolii și vanitați”.„Plecarea…

- Fostul președinte al USR Dacian Cioloș și inca 4 europarlamentari și-au anunțat, marți, demisia din acest partid, condus interimar de Catalin Drula. Cei cinci foști lideri ai USR și-au facut un nou partid, partidul Reper,l care iși propune sa o ia de la capat, chiar daca „exista in societate dezamagire…

- Mai mulți membri ai USR organizeaza in weekendul acesta, la Sibiu, o intalnire pentru a stabili abordarea pentru președinția partidului. Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, dupa demisia lui Dacian Cioloș, va avea loc in a doua jumatate a lunii octombrie. Pana acum și-a anunțat candidatura…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca formatiunea nu se va rupe si ca, intr-o democratie, un partid "trebuie sa fie viu, sa existe dezbateri, sa existe competitie interna". "Va asigur ca la noi vom avea Congres in octombrie, vor exista mai multe candidaturi, nu va fi totul aranjat…

- Biroul Politic al Uniunii Salvați Romania a decis luni ca un Congres pentru alegerea presedintelui formatiunii sa aiba loc in a doua parte a lunii octombrie. „Am decis in Biroul National de astazi (luni – n.r.). Congresul pentru alegerea unui presedinte plin la USR sa fie in toamna, in a doua parte…