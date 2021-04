Stiri pe aceeasi tema

- În peste 40 de loclalitați din județul Cluj restricțiile sunt relaxate ca urmare a ratei de infectare COVID care este sub 4 la mia de locuitori. Prin urmare, oamenii din aceste localitați pot circula zilnic pâna la ora 22:00, iar magazinele sunt deschise…

- Israelul va primi turiști straini din 23 mai. Incheie acorduri bilaterale cu diferite țari privind condițiile de acces. In discuție este și un acord cu guvernul roman, prin care ar trebui ca Israelul sa recunoasca certificatul de vaccinare emis in Romania.

- În mai multe comune din Cluj se mai releazeaza restricțiile din cauza ratei de infectare cu COVID-19 care a scazut sub 3 la mia de locuitori. Este vorba despre comunele: Beliș (2.24), Buza (2.53), Calațele (1.61), Sânmartin(1.57) și Caianu (1.67).…

- Circulația, in Alba, intre orele 20.00-02.00 va fi PERMISA in noaptea de 3 spre 4 aprilie: Ce recomanda autoritațile Circulația, in Alba, intre orele 20.00-02.00 va fi PERMISA in noaptea de 3 spre 4 aprilie: Ce recomanda autoritațile Circulatia persoanelor din județul Alba, in noaptea de 3 spre 4 aprilie…

- Circulatia persoanelor in noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa intre orele 20,00 – 2,00 pentru participarea la slujbele religioase organizate cu ocazia Pastelui catolic, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. ‘In noaptea de 3 spre 4 aprilie va fi permisa circulatia persoanelor…

- Eveniment In localitatile cu rata de infectare peste 4 la mie, circulația este permisa numai pana la ora 20.00 in week-end; magazinele se inchid la ora 18.00 martie 25, 2021 21:36 Circulația persoanelor va fi restricționata incepand cu ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este in prezent, iar magazinele…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, joi seara, ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00, relateaza…

- Actualul președinte american Donald Trump va ridica restricțiile la intrarea in țara din majoritatea țarilor europene și din Brazilia, introduse in legatura cu pandemia de coronavirus, din 26 ianuarie. Acest lucru a fost raportat luni de Reuters , citand surse. Casa Alba nu a comentat inca aceste…