Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis vineri ridicarea, incepand de luni, a mai multor restricții in Capitala, avand in vedere ca trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori, au declarat pentru G4Media.ro surse participante la discuție. Astfel, de la inceputul saptamanii viitoare se redeschid […]

