Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Podul de la Cernavodă pe perioada verii Restrictiile de circulatie pe Podul de la Cernavoda, ridicate marti, astfel ca pe intreaga perioada a sezonului estival, se va circula pe ambele cai de rulare. ”Marti, 07.06.2022, incepand cu ora 14:00, vor fi ridicate integral restrictiile de circulatie pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, intre km 155+415 – km […] The post Se ridica restrictiile de circulatie de pe Podul de la Cernavoda pe perioada verii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

