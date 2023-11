Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba din nou plafoanele la plați in numerar. Modificari la legea anti-cash, in regim de urgența la Parlament. DOCUMENT Se schimba plafoanele la plați in numerar. Modificarile la legea anti-cash, au fost depuse la Parlament, de liberali. Se cere intrarea la vot in regim de urgența. Un nou proiect…

- Potrivit Ministerului de Finante, Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, trei proiecte de acte normative care stabilesc: masuri care sa sprijine finalizarea proiectelor europene ale unitatilor administrativ-teritoriale; masuri pentru gestionarea eficienta a patrimoniului si resurselor minerale si…

- Guvernul schimba regulile in ceea ce privește folosirea banilor cash, iar in urmatorii doi ani, ar urma sa facem tot mai puține plați in numerar. Legea prevede limite clare atat pentru persoane fizice, cat și pentru persoane juridice, privind sumele maxime care pot fi platite cash. Proiectul a fost…

- „Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-si prezinte masurile fiscale in fata parlamentarilor AUR. Si a agricultorilor, constructorilor si micilor intreprinzatori”, a scris George Simion, marti pe Facebook. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea…

- „Ce face Marcel Ciolacu este numar de iluzionism, nu guvernare. La sfarsitul anului trecut a zis, citez: «In 2023 nu se mareste nicio taxa». Apoi, cand am reclamat gaura din buget facuta din cauza ministrului PSD al Finantelor, premierul Ciolacu a zis senin ca nu exista nicio gaura in buget. Azi a trimis…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a acuzat, marti, referitor la pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul isi va asuma raspunderea in Legislativ, ca ceea ce face premierul Marcel Ciolacu este un „numar de iluzionism, nu de guvernare”, iar proiectul de lege al Executivului ar trebui sa se numeasca legea…

- Ministerul Finanțelor a publicat, marți, proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul ar urma sa-și asume raspunderea in Parlament. Proiectul de act normativ pus in transparența publica de catre Ministerul Finanțelor are 82 de pagini. Actul normativ introduce, incepand de…

- Este un scandal urias, joi, la Ministerul Finantelor. Angajatii planuiesc ca din 22 august sa blocheze ANAF-urile, sa blocheze vamile si Directiile Antifrauda. Cateva zeci de angajați ai Ministerului Finanțelor protesteaza joi, chiar in sediul instituției, impotriva prevederilor din proiectul de ordonanța…