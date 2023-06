Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Croației, ajuns la aproape 38 de ani, Luka Modric a mai pierdut o finala, are argint la Mondial și argint in Liga Națiunilor. Tocmai de aceea, crede BBC, ar putea continua sa joace pentru Croația pana la Euro 2024. Duminica seara, Croația a fost invinsa de Spania, 0-0 și 4-5 la penaltyuri.…

- Spania a cucerit trofeul Ligii Națiunilor, dupa o finala fara goluri cu Croația, dar cu multe faze de poarta. Elevii lui Luis de la Fuente s-au impus cu 5-4, dupa executarea loviturilor de departajare, scrie Noi.md cu referire la sport.hotnews.ro. Cele doua formații au oferit un meci spectaculos la…

- Spania a cucerit trofeul Ligii Națiunilor, dupa o finala fara goluri cu Croația, dar cu multe faze de poarta. Elevii lui Luis de la Fuente s-au impus cu 5-4, dupa executarea loviturilor de departajare. Echipele de start: Croația: 1. Livakovic – 22. Juranovic, 6. Sutalo, 5. Erlic, 14. Perisic – 10 Modric…

- Croatia - Spania, meci contand pentru finala editiei 2023 din UEFA Nations League, este programat, duminica, 18 iunie, de la ora 21:45, pe Stadionul De Kuip din Rotterdam, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Pentru a doua ediție consecutiva de Liga Națiunilor echipa Spaniei a ajuns in finala, in timp ce pentru Croația este prima apariție in ultimul act al acestei intreceri destinate echipelor naționale din Europa. Finala din acest an se va disputa pe ”De Kuip” din Rotterdam, duminica, incepand cu ora 21:45,…

- Olanda – Croatia 2-4, in prima semifinala din Liga Natiunilor. Naționala lui Luka Modric a obținut biletele pentru ultimul act, dupa un meci decis in urma celor doua reprize de prelungiri. Partida a fost arbitrata de romanul Istvan Kovacs. A doua finalista din Liga Națiunilor se va decide dupa disputarea…

- Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a convocat luni 26 de jucatori pentru un stagiu de pregatire in vederea turneului final al Ligii Natiunilor din Tarile de Jos, din perioada 14-18 iunie. Italia va intalni Spania in semifinalele Ligii Natiunilor pe 15 iunie, inainte de a infrunta Tarile de Jos…

- Echipa naționala de fotbal a Romania a facut un salt de sase pozitii in clasamentul FIFA si se afla in acest moment pe locul 46 in lume, conform ierarhiei publicate joi de forul mondial. Dupa primele doua partide din preliminariile Campionatului European din 2024, in care au reușit sa invinga Andorra…