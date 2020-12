Se retrage din națională după aproape 20 de ani Annemarie Godri-Parau a renunțat la echipa naționala a Romaniei, pentru care evolua din 2001 La 36 de ani și 9 luni, baschetbalista a decis ca este momentul sa se dedice mai mult familiei, insa va continua sa evolueaze pentru Sepsi – SIC Sfantu Gheorghe, echipa la care a ajuns in urma cu șase ani și jumatate. A cedat rugaminților „Niciodata nu este ușor sa-ți gasești cuvintele in astfel de momente. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

