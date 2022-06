Se resuscitează Covidul. Apar valurile vaccinaților Valul de vara este, in mod evident, un val al vaccinaților, pentru ca, in sezonul cald, organismele care se apara bine și nu au probleme, susțin medicii. Ministrul german al Sanatații a anunțat deja valul Covid de vara, dupa o creștere exploziva a cazurilor de infectari, facand apel la populație sa faca a patra doza […] The post Se resusciteaza Covidul. Apar valurile vaccinaților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Dupa ce marti a spus ca un nou val de infectari cu noul coronavirus ''este de asteptat'', ministrul Sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a recunoscut miercuri ca acest val a devenit o ''realitate'', informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Polonia refuza sa primeasca si sa plateasca noi livrari de vaccinuri anti-COVID, a declarat marti ministrul sanatatii, la televiziunea de stiri TVN24, precizand ca tara sa dispune de 25 de milioane de doze neutilizate, in timp ce alte pana la 70 de milioane au fost comandate.

- Ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach, a anuntat duminica ca un nou vaccin potrivit variantei Omicron va fi administrat in Germania din septembrie, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Dupa ce a incetat starea de alerta, ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, a inceput sa ii demita pe directorii direcțiilor de sanatate publica care au fost pe perioada pandemiei. Una dintre cele mai spectaculoase schimbari a avut loc ieri la București. Medicul de familie Oana Nicolescu, fina…

- Rata de pozitivare cu noul coronavirus in intervalul 28 martie – 3 aprilie a fost de 8,5%, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. Potrivit acestuia, in prezent sunt ocupate aproximativ 20% dintre paturile de terapie intensiva alocate pacientilor infectati…

- Ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach, a declarat marti ca vaccinurile adaptate la varianta Omicron a noului coronavirus nu vor fi disponibile in Uniunea Europeana "inainte de toamna acestui an" si a pledat pentru administrarea unui nou rapel in randul persoanelor de peste 60 de ani, informeaza…

- Momentul ridicarii restrictiilor nu a coincis si cu cel al incheierii pandemiei, asa cum au avertizat in repetate randuri specialistii ieseni in sanatate. In ultima saptamana, la mai bine de 10 zile de cand nici macar purtarea mastii in transportul in comun sau spatii inchise nu mai este obligatorie,…

- Austriecii vor fi obligati sa poarte din nou masti de protecție FFP2 in interior, deoarece cazurile de COVID-19 sunt in crestere, a anunțat ministrul Sanatatii din Austria, Johannes Rauch, citat de Digi24 . „Nu-mi place sa fac asta”, a marturisit Johannes Rauch intr-o conferința de presa. Ministrul…