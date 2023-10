Stiri pe aceeasi tema

Odata cu izbucnirea conflictului din jurul celor mai mari țari exportatoare de petrol, experții Bancii Mondiale au venit cu 3 scenarii. Prețul actual al barilului de petrol este de aproximativ 86 de dolari și ar urma sa creasca cu cel puțin 15% in perioada urmatoare. In cel mai sumbru scenariu,…

- Banca Mondiala (BM) se asteapta ca pretul global al petrolului sa atinga in medie 90 de dolari pe baril in trimestrul patru din 2023 si sa scada la un nivel mediu de 81 de dolari pe baril in 2024, in conditiile in care incetinirea cresterii economice atenueaza cererea, dar a avertizat ca o escaladare…

- Banca Mondiala a averizat ca o escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas ar putea duce la o creștere abrupta a prețurilor pentru petrol și alte materii prime. Intr-un raport citat de CNN, Banca Mondiala afirma ca impactul conflictului a fost limitat pana acum: prețurile petrolului au crescut…

- Un nou șoc petrolier ar putea fi creat daca situația se inrautațește in Orientul Mijlociu, de unde provine o treime din exporturile globale de aur negru, a declarat astazi directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, anunța energypress.gr.„Cu siguranța nu știm cum se va dezvolta…

- Un acord, care ar putea avea loc in urmatorul an, ar putea desavarsi noul parteneriat imbunatatit dintre Washington si Hanoi, cu vanzarea unei flote de avioane de lupta americane F-16, in timp ce natiunea din Asia de Sud-Est se confrunta cu tensiuni cu Beijingul in disputata Mare a Chinei de Sud, a…

- Banca Mondiala este in discutii avansate cu privire la o potentiala dublare a expunerii sale pe Turcia, pana la 35 de miliarde de dolari, in ideea de a ajuta la stabilizarea celei mai mari economii din Orientul Mijlociu care nu se bazeaza pe veniturile din petrol, au declarat pentru Bloomberg mai multe…

- Socrul Prințesei Diana a murit la 26 de ani de la accidentul in care i-a murit fiul Mohammed Al Fayed, tatal lui Dodi Al Fayed, s-a stins din viața pe data de 30 august, la varsta de 94 de ani. Omul de afaceri egipteana avea o avere estimata la peste 900 de milioane de lire sterline. Acesta a fost proprietarul…

- Oficialii palestinieni au primit, sambata, primul ambasador al Arabiei Saudite. Intalnirea are loc in condițiile in care regatul din Golf analizeaza perspectiva stabilirii unor relații diplomatice oficiale cu Israelul.