- Carnea de sarpe este posibila sursa a noului coronavirus 2019‐nCoV, care provoaca forma letala de pneumonie din China, sustine o echipa de cercetatori chinezi. Intr-un articol publicat in Journal of Medical Virology este indicat ca majoritatea pacientilor infectati cu 2019‐nCoV au avut contact…

- Piata din China considerata epicentrul noului coronavirus era un fel de menajerie in care coexistau specii neobisnuite de animale, cum ar fi celebra zibeta, aflata la originea epidemiei de Sindrom Acut Respirator Sever (SARS) din 2002-2003, relateaza joi AFP. Noul virus, care a infectat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru China, in contextul in care in localitatea Wuhan exista un focar de pneumonie virala (coronavirus). Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite deplasarea in provincia Hubei.

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate depașește 200, iar trei pacienți și-au pierdut…

- Cercetatorii germani au anunțat joi ca au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea unui nou tip de coronavirus, un agent patogen considerat responsabil pentru o epidemie de pneumonie, care a dus la moartea unei persoane in China, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Pana acum, in…

- Piata masinilor noi a inregistrat, anul trecut, o crestere de cel putin 20% fata de 2018, iar tranzactiile cu masini second-hand pe plan intern au avut cel mai bun an de cand exista statistici, cu peste 600 mii de tranzactii, potrivit unui raport transmis, joi, de platforma Autovit.ro. Piata…

- Piața auto din Romania a inregistrat noi recorduri in 2019: tranzacțiile cu autoturisme noi au avut cel mai bun an din ultimii 11, reinmatricularile au avut cel mai bun an din istoria lor, iar importurile de mașini second-hand s-au pastrat constante. Piața mașinilor ecologice a inregistrat și ea o creștere…

- Cursul euro a crescut de la 4,7545 la 4,7550 lei. Piața era stabila, ea așteptând votul din Parlament privind investirea noului guvern PNL, astfel ca euro se tranzacționa în culoarul 4,75 – 4,757 lei. Transferurile de la ora 14:00 se efectau în jurul valorii de 4,754 lei.…