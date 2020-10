Se repetă alegerile la Rebra! În 11 octombrie sătenii merg din nou la vot Situație neobișnuita in comuna Rebra, unde cei doi candidați (primarul in funcție) și candidatul PNL au ieșit la egalitate. Biroul Electoral Central a hotarat ca alegerile sa fie reluate. Locuitorii sunt chemați din nou la urne in 11 octombrie. Votul de duminica trecuta nu a putut decide soarta comunei Rebra pentru urmatorii 4 ani. Asta dupa ce primarul in funcție – Ștefan Danci (PSD) și candidatul PNL – Daniel Nastuța au ieșit la egalitate de voturi. Fiecare a fost votat de cate 423 de persoane din comuna. Voturile s-au renumarat, insa rezultatul a fost același. Pe langa comuna Rebra din județul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație neobișnuita in comuna Rebra, unde cei doi candidați (primarul in funcție) și candidatul PNL au ieșit la egalitate. Biroul Electoral Central a hotarat ca alegerile sa fie reluate. Locuitorii sunt chemați din nou la urne in 11 octombrie. Votul de duminica trecuta nu a putut decide soarta comunei…

- Alegeri reluate in mai multe localitati Un nou tur de scrutin pentru funcția de primar va fi organizat duminica viitoare în trei localitati în care candidații au ajuns la balotaj, a decis Biroul Electoral Central. Este vorba despre comunele Rebra din judetul Bistrița Nasaud,…

- Biroul Electoral Central pentru alegerile locale a decis, sambata, organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in trei localitati din tara, unde sunt candidati in situatie de balotaj, transmite Agerpres. Conform hotararii BEC, publicate pe site-ul institutiei, este vorba despre comuna…

- Biroul Electoral Central a decis, sambata, organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in trei localitati din tara, unde sunt candidati in situatie de balotaj. Conform hotararii BEC, publicate pe site-ul institutiei, este vorba despre comuna Rebra din judetul Bistrita-Nasaud, comuna…

- Biroul Electoral Central pentru alegerile locale a decis, sambata, organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in trei localitati din tara, unde sunt candidati in situatie de balotaj, potrivit Agerpres.Conform BEC, este vorba despre comuna Rebra din judetul Bistrita-Nasaud, comuna Ortisoara…

- Noi alegeri se vor organiza in trei localitati din tara, in care candidatii la scrutinul de duminica au ieșit in situatie de balotaj. Este vorba despre localitați din județele Bistrita-Nasaud, Timis si Teleorman. Conform BEC, un nou tur de scrutin se va organiza in comuna Rebra din judetul Bistrita-Nasaud,…

- Biroul Electoral Central pentru alegerile locale a decis, sambata, organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in trei localitati din tara, unde sunt candidati in situatie de balotaj, transmite Agerpres. Conform hotararii BEC, publicate pe site-ul institutiei, este vorba despre comuna…

- Biroul Electoral Central pentru alegerile locale a decis, sambata, organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in trei localitati din tara, unde sunt candidati in situatie de balotaj. Conform hotararii BEC, publicate pe site-ul institutiei, este vorba despre comuna Rebra din judetul…