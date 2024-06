Se repetă alegerile! Anunțul Autorității Electorale Permanente Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca duminica, 23 iunie 2024, in comuna Chețani, județul Mureș, va fi organizat un nou tur de scrutin pentru funcția de primar pentru candidații aflați in situație de balotaj, respectiv Bega Daniel-Marcel, propus de Alianța PMP-Forța Dreptei, și Emil-Florin Mocan, propus de Partidul Social Democrat. La scrutinul din data de 9 […] The post Se repeta alegerile! Anunțul Autoritații Electorale Permanente appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

