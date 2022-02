Mai multe tari europene renunta la restrictiile legate de Covid-19, in ciuda faptului ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) indeamna guvernele sa isi protejeze in continuare oamenii, relateaza CNBC. Suedia a ridicat majoritatea restricțiilor Suedia a ridicat miercuri majoritatea restrictiilor ramase legate de Covid-19, urmand exemplul statelor nordice Danemarca si Norvegia. In Suedia, cerintele privind distantarea sociala, utilizarea certificatului pentru vaccin si limitele privind numarul de persoane care se aduna intr-un singur loc au fost ridicate in aceasta saptamana. De asemenea, testarea…