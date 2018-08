Comisia Europeana a lansat la inceputul lunii iulie o consultare publica privind schimbarea semestriala a orei in Uniunea Europeana. Aceasta consultare intervine ca urmare a unei rezolutii a Parlamentului European, adoptata in februarie, dar de asemenea si a cererilor din partea cetatenilor si a unor state membre. La 3 august, peste 1 milion de cetateni europeni isi dadusera deja avizul si aceasta consultare se incheie in aceasta joi, 16 august, informeaza postul de televiziune belgian RTBF.

O directiva europeana din 2001 reglementeaza trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers.…