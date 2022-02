Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, ca din punctul sau de vedere canu mai este nevoie de prelungirea starii de alerta impusa de pandemia COVID-19. Social-democratul a mai precizat ca nu a vorbit cu Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, despre acest lucru, potrivit News.„Nu am avut…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu considera necesara prelungirea starii de alerta in contextul pandemiei de Covid-19 in Romania. Insa acesta spune ca daca nu sunt aplicate soluțiile in criza energiei, „ar fi oportuna o stare de urgența pe energie, daca nu se gasesc reguli și…

- "Nu am avut o discuție cu domnul Rafila, dar, in schimb, pot sa va spun parerea mea. Cred ca starea de alerta nu mai trebuie prelungita pe teritoriul Romaniei. Poate ar fi fost oportun, in cazul in care nu am fi gasit o soluție in zona de energie, sa avem o stare de urgența pe energie, dar starea de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Europa FM, ca in acest an Guvernul trebuie sa modifice impozitul pe proprietați pentru ca Romania are cea mai mica taxare din spațiul european. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propune prelungirea starii de alerta, incepand din 7 februarie, si mentinerea mai multor masuri adoptate pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Totodata, se propune ca accesul la magazinele alimentare din centrele comerciale sa fie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti seara, la TVR 1, ca este posibil ca la finalul lunii martie sa revenim la normalitate. „Normal inseamna ca probabil nu va mai fi nevoie de starea de alerta”, a afirmat ministrul. Acesta a precizat ca este doar o ipoteza de lucru, nu ceva stabilit,…

- Miercuri: Ședința a CNSU pentru prelungirea starii de alerta la nivel național. Se discuta masuri pentru limitarea valului 5 Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se va reuni, miercuri, pentru adoptarea hotararii de prelungire a starii de alerta. Autoritațile vor discuta noi masuri in…

- Se prelungeste starea de alerta incepand cu data de 9 decembrie 2021.Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…