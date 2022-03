Se RENUNȚĂ la mască în școli! Unitățile de învățământ nu mai fac nici ore online Astazi expira starea de alerta și nu va mai fi prelungita. Asta inseamna ca mare parte din restricțiile aflate in vigoare vor fi eliminate. Printre ele, potrivit ministrului Educației se numara și purtarea maștii la școala sau organizarea cursurilor online. Autoritațile centrale au decis sa nu mai prelungeasca starea de alerta, care expira astazi. Astfel, mare parte din restricțiile aflate in vigoare vor fi eliminate. Autoritațile inca n-au facut publice restricțiile care sunt eliminate. Ministerul Educației a confirmat insa ca neprelungirea starii de alerta elimina practic toate restricțiile… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu se va mai prelungi starea de alerta dupa data de 8 martie. Asta inseamna ca multe restricții aplicate in prezent vor fi eliminate. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, starea de alerta care va expira in data de 8 martie nu va…

- Deputatul PNL BN Robert Sighiartau : Curtea Constituționala a declarat ieri neconstituționala in ansamblu ordonanța de urgența 192 din noiembrie 2020. Aceasta prevedea ca autoritațile pot impune masca de protecție in aer liber. Totodata, angajatorul avea voie sa decida organizarea activitații in regim…

- Italia și Spania au ridicat restricțiile privind obligativitatea maștilor de protecție in aer liber in majoritatea circumstanțelor. Decizia a venit ca raspuns la imbunatațirea situației pandemiei covid. Guvernul italian a declarat, de asemenea, ca intenționeaza sa ridice limitele de prezența pe stadioane.…

- Aproape 27.000 de elevi si peste 7.300 de profesori si angajati sunt confirmati cu COVID, anunta vineri ministerul Educatiei, care precizeaza ca 2,6% dintre clase, peste 3.500, functioneaza online. La nivel național, 108 unitați de invațamant cu personalitate juridica sau structuri (0,61% din numarul…

- Unitațile de invațamant vor incepe semestrul al doilea cu prezența fizica Toate unitațile de învațamânt din țara vor începe luni semestrul al doilea cu prezența fizica. Autoritațile au decis sa schimbe regulile de funcționare a școlilor, astfel ca de acum nu se mai…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a publicat lista unitatilor de invatamant ce au activitatea fizica suspendata in noul an, 2022. In sectiunea DOCUMENTE puteti consulta situatia unitatilor de invatamant cu formatiuni de studiu ce au activitate suspendata Din pacate, unele unitati de invatamant,…

- Dupa ședința extraordinara de ieri, 6 ianuarie 2022, in care consilierii locali au aprobat proiectul de hotarare ce viza alocarea unei sume de bani pentru plata in avans a gazului, Primaria Giurgiu a operat viramentul bancar in aceeași zi, in contul Uzinei Termoelectrica Production pentru ca furnizarea…

- Astazi este prima zi OFICIALA din vacanța de iarna pentru toți preșcolarii și elevii. Intoarcerea la cursuri se va face in zile diferite. CAND se intorc copiii la școala sau gradinițe: Vacanța de iarna ar fi trebuit sa inceapa in 23 decembrie, adica ieri. Autoritațile centrale au anunțat inițial ca…