- Presedintele demisionar al USR Catalin Drula cere demisia de urgenta a presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pentru modul de organizare al alegerilor si pentru tolerarea fraudelor electorale. Drula și-a anunțat ieri demisia in urma rezultatului slab de la alegerile din 9 iunie.

- Biroul Electoral Județean a decis ca voturile obținute de cei doi candidați pentru funcția de primar al Bistriței, Gabriel Lazany și Ioan Turc sa nu mai fie renumarate, admițand contestația formulata de catre Partidul Social Democrat. In ședința de astazi, Biroul Electoral de Circumscripție Județeana…

- Candidatul PNL-PSD la Primaria Sectorului 1, George Tuța, spune ca caștigat alegerile de duminica, potrivit „centralizarii noastre” și respinge acuzațiile de frauda lansate de contracandidata sa, Clotilde Armand, primar in funcție, susținuta in cursa electorala de Alianța Dreapta Unita, relateaza News.ro.„Voturile…

- Un cetatean sirian, de 34 de ani, a incercat sa-si dea foc cu o sticla incendiara, luni, in fata Ambasadei Israelului, pentru ca nu ar fi fost primit in audienta, potrivit unor surse judiciare. Sursele mentionate precizeaza ca la fata locului au intervenit imediat de agentii antitero, care l-au imobilizat…

- La alegerile din 9 iunie votarea incepe la 7,00 dimineata si se incheie la ora 22,00, a afirmat, ieri, presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, care a mentionat ca acest proces se va putea prelungi, in mod exceptional, pana la ora 23,59, in cazul in care mai sunt votanti la…

- Sedintele Camerei Deputatilor se vor desfasura si prin mijloace electronice, in sistem mixt, pana la sfarsitul sesiunii parlamentare, a decis, luni, Biroul permanent al Camerei. „Camera va lucra in sistem mixt. Va functiona ca in perioada COVID. Presedintele de sedinta si doi secretari vor fi prezenti…

- Politistii il cauta pe sotul Dianei Sosoaca pentru montarea unei bratari de monitorizare electronica, dupa ce senatoarea a sesizat, marti, Sectia 6 de Politie cu privire la faptul ca sotul sau o agreseaza din punct de vedere emotional, fiindu-i creata astfel o stare de temere, potrivit unor surse judiciare.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost reales presedinte cu 87,28% din voturi, potrivit rezultatelor definitive publicate de Comisia electorala dupa numararea tuturor voturilor exprimate in sectiile din Rusia, relateaza Reuters si AFP.