Se relaxează măsurile anti – Covid în Capitală. Principalele măsuri vizează restaurantele și spectacolele In condițiile in care Bucureștiul a ieșit din scenariul roșu iar incidența cazurilor de imbolnaviri Covid – 19 a scazut sub trei la mia de locuitori, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența București a decis ridicarea mai multor restricții. Potrivit celor mai noi date de la DSP, incidența inregistrata duminica este de 2,62 la mie. In aceste condiții, restaurantele și salile de spectacol din București se vor redeschide de luni. Bucureștiul a ieșit din scenariul roșu vineri, cand rata de infectare a scazut la 2,98 de cazuri la mia de locuitori pe ultimele 14 zile, chiar sub pragul de 3 la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

