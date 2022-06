Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte, la ora 00:40, in cadrul unei actiuni organizate pentru prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri și substanțe interzise, politistii au oprit pentru control un autoturism aflat in trafic pe strada Culturii din municipiul Baia Mare, in care se aflau trei tineri. La volanul autoturismului…

- Ieri, 01 iunie, la ora 22.07, polițiștii din Vișeu de Sus, aflați in serviciul de patrulare, au oprit pentru control un autoturism, la volanul caruia au identificat un barbat de 55 de ani din oraș. ​Polițiștii l-au testat alcoolscopic, rezultand o valoare de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul…

- Salvatorii bistrițeni și polițiștii intervin in aceste momente in localitatea Domnești. O șoferița a ajuns cu mașina in șanțul de pe marginea drumului. Un apel la 112 anunța un accident rutier petrecut in Domnești. O mașina a ieșit de pe carosabil, oprindu-se in șanțul de pe margine. Pompierii militari…

- Polițiștii din Nasaud au dat ieri peste un tanar de 20 de ani din Feldru care consumase droguri inainte sa se urce la volan. Mai mult, in mașina oamenii legii au mai gasit droguri, dar și cartușe pentru arme letale. Tanarul din Feldru consumase metamfetamina inainte de a se urca la volan. Se pare ca…