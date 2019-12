Se relansează Romanian Fashion Week la Iaşi, după zece ani Cei interesati pot completa formularul de inscriere pe www.romanianfashionweek.ro/ inscriere, cele mai bune trei idei urmand a fi premiate (detalii in formularul de inscriere)", au precizat organizatorii. Acestia au precizat ca este vorba de un concept nou, care va aduce impreuna multe industrii creative, intr-o cascada de evenimente care imbina show-ul de podium cu pop-up stores, arta urbana cu evenimentele culturale, „muzica si arhitectura, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lansam „Marketing Hackaton", competitie la care, pe 18 ianuarie 2020, la Palas Congres Hall, sala Rossini - Verdi Ballroom, veti putea expune idei inovatoare pentru promovarea RFW in social media. Cei interesati pot completa formularul de inscriere pe www.romanianfashionweek.ro/inscriere, cele mai bune…

- Irina Schrotter se defineste a fi mai degraba un antreprenor, decat un designer, avand azi mai mult de 800 de angajati, pentru ca, spune ea, a privit moda in primul rand ca pe o afacere. Brandul ei implineste in 2020, 30 de ani de existenta. Romanian Fashion Week, evenimentul organizat multi ani de Irina…

- Liberalul Marius Bodea condamna afirmatiile domnului Maricel Popa, care a precizat ca „Autostrada Bacau-Brasov e cea mai buna alegere. A spus si Comisia Europeana, care a precizat ca pe la Ditrau nu se poate". Reactia sefului PSD Iasi vine dupa ce organizatia PSD Bacau, asistata de Viorica Dancila,…

- In ziua de 21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj, nucleul viitorului seminar si gimnaziu. Din acest moment, Blajul va deveni centrul invatamantului romanesc din Transilvania.” Blajul a devenit, incepand din secolul al XVI-lea, centrul invatamantului romanesc din Transilvania. In 1754…

- București: Mars al solidaritatii cu femeile supravietuitoare ale violentei Arhiva foto: Agerpres. Câteva sute de persoane au marsaluit sâmbata prin Bucuresti pentru a-si arata solidaritatea cu femeile supravietuitoare ale violentei. Au participat reprezentanti ai organizatii…

- Au mai ramas cateva zile de inscriere la lucrarile Congresului National de Neurostiinte Moderne - Provocari si controverse in Neurostiinte, eveniment ce se va desfasura in perioada 30 octombrie – 03 noiembrie 2019, in Iasi, la Hotel Ramada. Peste 200 de specialisti din domeniul sanatatii si reprezentanti…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca un barbat de 34 ani, conducea un autoturism pe DN 13B, intre municipiul Gheorgheni si comuna Joseni si, la un moment dat, a acrosat un cal lasat nesupravegheat, iar vehiculul a iesit in afara partii carosabilului. Accidentul…

- Multe linii de acest gen pot fi gasite in Europa de Vest, dar mai ales in SUA si Canada, au precizat oficialii Tester. Cu ajutorul acestei tehnologii timpii de reparatie au fost redusi de cinci ori, iar clientii pot urmari online pe adresa http://centrutehnic.testergrup.ro procesul de reconditionare…