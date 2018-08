Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul marocan a decis luni reintroducerea serviciului militar obligatoriu de un an pentru toti tinerii cu varsta cuprinsa intre 19 si 25 de ani, a anuntat un comunicat difuzat de palatul regal si citat de AFP.

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor sustine ca s-a discutat la nivelul ministerului de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu, insa nu s-a discutat si la nivelul Guvernului. Fifor a atras atentia ca stagiul militar obligatoriu in Romania este doar suspendat, nu anulat.…

- Mary Ellis, una dintre ultimele femei pilot care au supravietuit in urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a decedat la varsta de 101 ani, informeaza Sky News, potrivit Mediafax. Aceasta a pilotat peste 1.000 de avioane militare, incluzand mai mult ...

- Președintele Emmanuel Macron vrea sa reintroduca serviciul militar obligatoriu pentru fete și baieți in Franța, iar varsta de incorporare sa fie 16 ani. Legea adoptata de guvernul francez indulcește, insa, mult conceptul fața de ceea ce se ințelege in mod tradițional prin serviciu militar, scrie BBC…